Термодиффузионное цинкование (ТДЦ) от ООО ДИА-Балт

Термодиффузионное цинкование — технология нанесения защитного, антикоррозийного покрытия на металлоконструкции с применением цинкового состава. Основывается на диффузии молекул металла под воздействием повышенной температуры (290-450 градусов). В результате получается равномерно покрытая цинковым слоем деталь (покрытие происходит даже в труднодоступных местах).

Компания ДИА-Балт оказывает качественные услуги по термодиффузионному цинкованию в Санкт-Петербурге по приемлемым ценам.

Этапы подготовки и нанесения термодиффузионного цинкования

Термодиффузионное покрытие происходит в виде технологического цикла, и делится на такие этапы:

Механическая очистка изделий дробеметной или дробеструйной установкой. Отправка деталей в контейнер, где уже насыпан нужный состав цинка (количество состава подбирается под размер и вес детали). Продувание закрытого контейнера азотом (для уменьшения влажности воздуха изнутри). Термодиффузионный процесс, который длится 1-4 часов, и происходит под воздействием высокой температуры (температурный режим подбирается в зависимости от типа детали и марки сплава). Очистка готовых деталей от остатков химической смеси. Процесс пассирования и остывания готовых изделий.

Если изделия отправляются на дальнейший вид покрытия, то процесс пассирования проходит 1 раз, в остальных случаях — 2 раза, с перерывом на промывание деталей водой. Покрытие принимает полностью форму детали, включительно вырезы, изогнутости и прочее.

Преимущества термодиффузионного цинкования

Данный вид защитного покрытия считается новой и наиболее эффективной технологией. К тому же, имеет множество достоинств:

технология обрабатывает металл равномерным тонким слоем, однако заказчик может выбрать любую толщину покрытия;

данный метод считается экономичным — производство не требует большой площади, дополнительных денежных затрат, и не использует много электроэнергии;

обработанный металл отличается хорошей адгезией, устойчив к коррозии и другим повреждениям, износостойкий;

покрытые детали используются во многих сфера промышлености;

коррозийная стойкость ТДЦ превышает стойкость гальванического покрытия в 3-5 раз, горячего цинкования в 1,5-2 раза;

процесс абсолютно безопасный как в экологическом (отходы легко утилизируются), так и в практическом смысле (все этапы происходят в герметично закрытом контейнере, и не наносят вреда здоровью работников);

процесс цинкования проходит при пониженных температурах, относительно других видов покрытия;

цинкование осуществляется на оборудовании, которое простое в использовании и обслуживании.

Из минусов термодиффузионного цинкования можно выделить только:

Обрабатываемые детали ограничены размером контейнера и внутренним объемом печи.

После цинкования детали имеют не особо привлекательный серый цвет, однако для большинства промышленных сфер это не имеет значения.

Эта технология используется для разных металлических изделий. Например:

строительная и нефтяная арматура;

металлы для ограждений, заборов и прочего;

детали для мебельной фурнитуры;

садовые детали;

автомобильные элементы;

детали для трубопроводов;

детали ЛЭП;

цинкование метизов и прочих металлов, используемых в промышленных сферах.

Несмотря на простоту технологии, она все же требует специальных знаний, навыков и оборудования, поэтому в домашних условиях термодиффузионное цинкование провести невозможно.

ДИА-Балт осуществляет услугу термодиффузионного цинкования в соответствии с общепринятыми стандартами (BS 4921:1988, ASTM B663, ASTM B695), и требованиями ГОСТ (Р 9.316-2006). Имеет надежное оборудование и доступные цены.

Компания оказывает услуги по обработке металла с 2002 года, и гарантирует качественную защиту изделий от коррозии и внешних повреждений. Оформить заказ можно по телефону, или оставив заявку на сайте. Наши консультанты всегда на связи и рады помочь. Обращайтесь за качественным термодиффузионным цинкованием!