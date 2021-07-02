Термодиффузионное цинкование (ТДЦ) от ООО ДИА-Балт
Термодиффузионное цинкование — технология нанесения защитного, антикоррозийного покрытия на металлоконструкции с применением цинкового состава. Основывается на диффузии молекул металла под воздействием повышенной температуры (290-450 градусов). В результате получается равномерно покрытая цинковым слоем деталь (покрытие происходит даже в труднодоступных местах).
Компания ДИА-Балт оказывает качественные услуги по термодиффузионному цинкованию в Санкт-Петербурге по приемлемым ценам.
Этапы подготовки и нанесения термодиффузионного цинкования
Термодиффузионное покрытие происходит в виде технологического цикла, и делится на такие этапы:
- Механическая очистка изделий дробеметной или дробеструйной установкой.
- Отправка деталей в контейнер, где уже насыпан нужный состав цинка (количество состава подбирается под размер и вес детали).
- Продувание закрытого контейнера азотом (для уменьшения влажности воздуха изнутри).
- Термодиффузионный процесс, который длится 1-4 часов, и происходит под воздействием высокой температуры (температурный режим подбирается в зависимости от типа детали и марки сплава).
- Очистка готовых деталей от остатков химической смеси.
- Процесс пассирования и остывания готовых изделий.
Если изделия отправляются на дальнейший вид покрытия, то процесс пассирования проходит 1 раз, в остальных случаях — 2 раза, с перерывом на промывание деталей водой. Покрытие принимает полностью форму детали, включительно вырезы, изогнутости и прочее.
Преимущества термодиффузионного цинкования
Данный вид защитного покрытия считается новой и наиболее эффективной технологией. К тому же, имеет множество достоинств:
- технология обрабатывает металл равномерным тонким слоем, однако заказчик может выбрать любую толщину покрытия;
- данный метод считается экономичным — производство не требует большой площади, дополнительных денежных затрат, и не использует много электроэнергии;
- обработанный металл отличается хорошей адгезией, устойчив к коррозии и другим повреждениям, износостойкий;
- покрытые детали используются во многих сфера промышлености;
- коррозийная стойкость ТДЦ превышает стойкость гальванического покрытия в 3-5 раз, горячего цинкования в 1,5-2 раза;
- процесс абсолютно безопасный как в экологическом (отходы легко утилизируются), так и в практическом смысле (все этапы происходят в герметично закрытом контейнере, и не наносят вреда здоровью работников);
- процесс цинкования проходит при пониженных температурах, относительно других видов покрытия;
- цинкование осуществляется на оборудовании, которое простое в использовании и обслуживании.
Из минусов термодиффузионного цинкования можно выделить только:
- Обрабатываемые детали ограничены размером контейнера и внутренним объемом печи.
- После цинкования детали имеют не особо привлекательный серый цвет, однако для большинства промышленных сфер это не имеет значения.
Эта технология используется для разных металлических изделий. Например:
- строительная и нефтяная арматура;
- металлы для ограждений, заборов и прочего;
- детали для мебельной фурнитуры;
- садовые детали;
- автомобильные элементы;
- детали для трубопроводов;
- детали ЛЭП;
- цинкование метизов и прочих металлов, используемых в промышленных сферах.
Несмотря на простоту технологии, она все же требует специальных знаний, навыков и оборудования, поэтому в домашних условиях термодиффузионное цинкование провести невозможно.
ДИА-Балт осуществляет услугу термодиффузионного цинкования в соответствии с общепринятыми стандартами (BS 4921:1988, ASTM B663, ASTM B695), и требованиями ГОСТ (Р 9.316-2006). Имеет надежное оборудование и доступные цены.
Компания оказывает услуги по обработке металла с 2002 года, и гарантирует качественную защиту изделий от коррозии и внешних повреждений. Оформить заказ можно по телефону, или оставив заявку на сайте. Наши консультанты всегда на связи и рады помочь. Обращайтесь за качественным термодиффузионным цинкованием!